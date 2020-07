Nubifragio, vigili del fuoco salvano due persone dall'auto sommersa

Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte sulla fascia pedecollinare della provincia di Modena. Oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco. Dalle 2.30 circa in poi si sono susseguite richieste di soccorso per allagamenti, alberi abbattuti e persone bloccate nelle auto nei sottopassi stradali invasi dall'acqua. Due persone, verso le 3 della notte, sono state tratte in salvo dall'auto sommersa in un sottopasso della Nuova Pedemontana, tra i comuni di Spilamberto e Vignola, anche grazie ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco giunti in supporto a Modena dal nucleo regionale di Bologna. A Ergastolo di Spilamberto la provinciale 623 è stata oggetto di uno smottamento ed è stata invasa dai detriti. Sono ancora in corso le operazioni di ripristino.