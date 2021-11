Omicidio a Modena: uccide la madre e si costituisce in questura

Omicidio a Modena questa mattina. Un uomo di 48 anni ha ucciso la madre di 78 anni e si è poi presentato in questura per confessare il delitto. Il fatto è avvenuto in via dei Manzini 122, in zona Fratelli Rosselli, vicino al centro storico. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che aprendo la porta dell'abitazione hanno rinvenuto il cadavere della donna riversa a terra, nella stanza da letto, al primo piano. Sul luogo del delitto, per le indagini, è intervenuta la Polizia di Stato, con la squadra mobile, che sta conducendo le indagini.Il marito della donna era morto qualche anno fa e l'omicidio, anche in base alle testimonianze dei vicini, sarebbe maturato in una situazione di difficoltà, anche a livello psicologico.L'ultima di una lunga serie di liti ieri sera. Numerose, negli ultimi mesi, le chiamate dei vicini alle forze dell'ordineNOTIZIA IN AGGIORNAMENTO