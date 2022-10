Orrore a Reggio, 60enne accusato di abusi sessuali su 2 sorelline

Un uomo 60enne, residente nella Bassa reggiana, è accusato di violenza sessuale aggravata, poiché compiuta ai danni di due sorelline minorenni che non hanno ancora 10 anni. Stando a quanto appurato dai Carabinieri di Guastalla, che hanno indagato per conto della Procura di Reggio Emilia, l'indagato avrebbe per svariati anni e in diverse occasioni abusato sessualmente di una delle bambine, e in un'occasione anche della sorella. L'uomo, un italiano incensurato, avrebbe sfruttato l'amicizia tra la sua famiglia e quella delle vittime, avvicinandole con delle scuse, anche in assenza dei genitori. Ad esempio, mostrava loro gli attrezzi da lavoro o faceva dei complimenti alle piccole. E' stata la madre a sporgere denuncia, riferendo che il 60enne, in diverse circostanze, avrebbe mostrato i genitali a una delle bimbe, compiendo invece in un caso veri e propri atti sessuali nei confronti dell'altra. La Procura reggiana ha quindi ottenuto dal gip l'applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime per l'uomo, che dovrà mantenere una distanza di almeno 30 chilometri dall'abitazione delle minori. L'ordinanza è stata eseguita l'altra mattina dai militari.