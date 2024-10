Piacenza, studentessa muore sotto il bus. Seta: 'Mezzo stava ripartendo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L’episodio è avvenuto al momento in cui il bus, subito dopo aver effettuato il carico degli studenti alla fermata posta in corrispondenza dell’Istituto Raineri Marcora, era in fase di ripartenza e stava dirigendosi verso Strada Agazzana: per cause in corso di accertamento, la giovane è scivolata sotto la parte posteriore destra del mezzo, rimanendo schiacciata dalle ruote gemellate.

Il mezzo coinvolto nell’incidente è di proprietà di un’azienda esterna a Seta, alla quale è stato affidato il servizio della linea CS. Anche l’autista è dipendente della stessa azienda esterna - fa sapere Seta -. In zona era presente un altro mezzo, di proprietà di Seta, sul quale è presente un sistema di videosorveglianza, le cui immagini saranno messe a disposizione degli agenti per ogni ulteriore accertamento. La direzione aziendale di Seta formula le più sincere condoglianze ai famigliari della vittima, ed esprime supporto e vicinanza al conducente del bus. L’azienda, infine, ringrazia gli operatori sanitari del 118 e gli agenti di Polizia Locale intervenuti'.