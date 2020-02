Raffiche di vento a Modena, 20 interventi dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco impegnati oggi pomeriggio per diversi interventi causati dal forte vento nel modenese. Circa una ventina le richieste complessive che hanno visto impegnate 4 squadre. In particolare a Gorzano è stato necessario rimuovere la copertura in fotovoltaico di un edificio, mentre a San Damaso un albero è caduto su un'auto (nella foto in alto). A Modena si segnalano interventi in centro per coperture divelte e comignoli pericolanti (foto sotto). Nessun ferito fortunatamente.