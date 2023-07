Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nel corso degli accertamenti fiscali sono stati esaminati i documenti emessi dalla società nei confronti dei propri clienti, che avevano quale oggetto della prestazione il “rifacimento della facciata” di stabili ubicati in alcuni comuni della bassa reggiana.Una volta analizzata la documentazione, i finanzieri guastallesi hanno eseguito approfondimenti investigativi mediante sopralluoghi ed acquisizione di informazioni in loco, al fine di rilevare l’effettività delle prestazioni rese dalla società oggetto del controllo fiscale.In tal modo, si è potuto rilevare che alcune prestazioni fatturate con la metodologia della cessione del credito pari al 90% del fatturato non erano state mai iniziate, sebbene i documenti emessi dalla società documentassero l’effettivo realizzo e conclusione dei lavori.