Sassuolo, senza biglietto e senza green pass sul bus: denunciata

Ieri, i carabinieri di Sassuolo hanno denunciato una signora 55enne, per violenza e minaccia a incaricato di un pubblico servizio, rifiuto di fornire le proprie generalità e interruzione di un pubblico servizio.La donna, sorpresa a bordo di un autobus della linea della circonvallazione urbana di Sassuolo senza il biglietto, si sarebbe rifiutata di fornire le generalità e il certificato verde agli addetti al controllo, innescando una discussione che si era protratta per una ventina di minuti, nel corso dei quali quell’autobus di linea era dovuto rimanere fermo. I carabinieri intervenuti hanno provveduto all’identificazione e alla verifica della regolarità della certificazione verde del passeggero, procedendo successivamente alla denuncia. La donna è stata multata anche da Seta per non avere il biglietto (65 euro più il costo della corsa non pagata).