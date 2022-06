Schianto in moto: morto il Comandante della stazione dei Carabinieri di Fiorano

Non ce l'ha fatta. L'impatto violento con un auto che lo ha scaraventato a terra non ha lasciato scampo al Lorenzo Mosto, 57 anni, Carabiniere, comandante della stazione di Fiorano di Modena. Erano da poco trascorso le 14 quando Mosto, in sella alla sua moto, stava percorrendo via Benedetto Croce quando per cause da accertare si è scontrato con un auto con a bordo alcune persone che hanno riportato solo contusioni. Per Lorenzo Mosto invece non c’è stato nulla da fare. All'arrivo dei sanitari del 118 disperato il tentativo di rianimarlo. Sul posto, per i rilievi di legge, gli agenti della Polizia Locale. Sul luogo dell’incidente di Castellarano sono arrivate l’ambulanza e la polizia. Il personale medico ha tentato a lungo di rianimare il comandante della stazione dei carabinieri di Fiorano.