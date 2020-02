Senza biglietto, reagiscono a controllore e Polizia: denunciati

Hanno rifiutato di fornire le proprie generalità ed esibire i documenti, reagendo sia alle richieste e all'intervento del controllore, sia agli agenti della Squadra Volante, intervenuti in forze sul treno. L'Intercity Milano Bologna. Ieri sera il convoglio era aveva appena transitato dalla stazione di Reggio Emilia quando il controllore ha chiesto ai tre di esibire il documento di viaggio. Che nessuno di loro aveva. E alla richiesta di fornire i documenti per l'identificazione e la sanzione, i tre non solo si sono rifiutati ma hanno reagito violentemente, anche se verbalmente, di fronte al pubblico ufficiale. Quest'ultimo ha richiesto così, come di prassi, l'intervento della Polizia di Stato della questura più vicina rispetto alla zona di transito del treno. Modena, in questo caso. Due Volanti arrivano in stazione a Modena dove poco dopo ferma il treno. Salgono ma alla loro vista i tre reagiscono allo stesso modo. Negando di esibire documenti. Gli agenti agiscono a loro volta. Li perquisiscono e trovano i documenti. Che hanno. I tre nigeriani risultano essere regolari in Italia, residenti a Treviso, Mantova e Belluno. Incensurati. A fatica i quattro agenti riscono ad bloccare fisicamente i tre, impedire loro la fuga e a portarli in questura. Denunciati per avere omesso di fornire la loro generalità.