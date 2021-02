Sequestra donna per violentarla, ma lei riesce a fuggire: arrestato

I carabinieri di Carpi hanno trovato all'interno della sua auto pistola replica con la quale, poco prima, avrebbe minacciato una donna, 25 anni, che aveva raccontato ai militari di essere stata aggredita, percossa e minacciata dall'uomo con coltello per obbligarla a passare la notte da lui ed avere un rapporto sessuale.Non sono ancora chiari i rapporti tra i due fatto sta che l'assurda violenza si sarebbe generata a casa dell'uomo, un 35enne di Reggio Emilia ma domiciliato a Carpi. Ora arrestato con l'accusa di sequestro di persona, violenza sessuale, lesioni personali aggravate e minacce.Secondo il racconto della donna, che avrebbe trovato riscontro nei rilievi dei Carabinieri, lei avrebbe rifiutato la richiesta dell'uomo di trattenersi da lui per fare sesso. Un rifiuto che ha scatenato la furia, la minaccia e l'aggressione del 40enne. Pronto a tutto pur di passare la notte con lei. Picchiandola e minacciandola. Ma lei riesce a divincolari e a mettersi in salvo, fuggendo dall'appartamento, allontanandosi a piedi dalla casa e a chiamare i Carabinieri. I militari la soccorrono e viene accompagnata all'ospedale dove i sanitari riscontrano un trauma policontusivo. All'ospedale la donna ha raccontato quanto le era successo, permettendo l’identificazione dell’uomo, fermato dopo qualche ora dai militari che sulla sua auto recuperano anche la pistola usata per minacciare la donna.