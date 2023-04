Seta Modena, autista aggredito durante il servizio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Seta assicura pieno sostegno al proprio dipendente e garantisce, come sempre avviene in questi casi, completo supporto legale per ogni eventuale azione di tutela che egli vorrà intraprendere. L’azienda si riserva inoltre la facoltà, qualora ne vengano ravvisati gli estremi, di sporgere denuncia per interruzione di pubblico servizio nei confronti dei responsabili, a tutela degli utenti e del proprio personale. La dinamica dei fatti potrà essere accertata sia ricorrendo alle testimonianze degli altri autisti di autobus che erano presenti al momento sul posto, sia accedendo alle immagini del sistema di videosorveglianza installato sul mezzo in questione, che verranno messe a disposizione delle forze dell’ordine'.