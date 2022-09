Spaccio a Modena, maxi operazione: coinvolti minori stranieri tunisini

Vasta operazione in corso da questa mattina da parte della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Modena, nei confronti di 20 indagati di cui 10 destinatari di misura cautelare in carcere. L'accusa è quella di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente nel capoluogo modenese. L’indagine, avviata nel marzo 2021, vede protagonisti un gruppo di minori stranieri non accompagnati prevalentemente di nazionalità tunisina che, allontanatisi arbitrariamente dalle strutture di accoglienza, si erano dedicati allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle principali piazze di spaccio di Modena. Alle operazioni condotte dalla Squadra Mobile di Modena hanno preso parte 60 agenti della Polizia di Stato e personale della Polizia Locale di Modena che ha curato, sin dall’avvio delle indagini, le segnalazioni dei Servizi sociali.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.