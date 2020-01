Spaccio zona Tempio-Stazione: nuovo arresto nel giorno dell'Epifania

Sale a 4 il numero degli arresti per reati legati allo spaccio di stupefacenti in zona Tempio-Stazione a Modena. Una delle più calde della città per l’emergenza droga. Nuovamente inserite nelle aree più battute dalle forze dell’ordine nelle operazioni congiunte coordinate dalla Prefettura disposte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.



Ancora una volta nella rete delle forze dell’ordine è finito uno straniero senza fissa dimora, 25enne, di origine nigeriana, irregolare sul territorio nazionale. I militari stavano controllando la zona quando si sono imbattuti nel fare sospetto dell’uomo, colto poco dopo cedere una dose di eroina ad un cinquentenne italiano, in viale Crispi. Immediato l’intervento. I Carabinieri hanno bloccato sia cliente che acquirente. Quest’ultimo segnalato alla prefettura. La flagranza del reato ha fatto invece scattare l’arresto immediato per lo straniero, processato per direttissima questa mattina. Un arresto che porta a quattro quelli messi a segno per droga nella stessa area, e al sequestro di oltre un chilogrammo di Marijuana.