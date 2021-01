Strappò la catena ad una 86enne: arrestata in campo nomadi a Modena

Ad ottobre un uomo e una donna si erano responsabili di un furto con strappo ai danni di una 86enne modenese che davanti al cancello di casa era stata avvicinata da due individui che si erano spacciati per conoscenti del figlio. In particolare, mentre l'uomo controllava la zona nascosto dietro una siepe, la donna si era avvicinata all'anziana per poi, con un gesto fulmineo, strapparle la catena d'oro che portava al collo e fuggire insieme al complice, facendo perdere le proprie tracce.Le indagini, complicate dal fatto che i due avevano il volto nascosto da cappelli e mascherine, hanno tuttavia permesso di identificare la donna la quale, dovendo rispondere di furto aggravato dalla condizione di minorata difesa della parte offesa, è stata rintracciata in un campo nomadi di Modena e tradotta in carcere. Nel corso delle attività investigative è stato identificato anche un uomo, ritenuto il complice.