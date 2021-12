Super Green Pass, controlli a tappeto a Modena sui bus e nei bar

Questa mattina anche a Modena sono iniziati i controlli straordinari sul super green pass. Gli agenti della Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Locale e con la collaborazione della azienda Seta, hanno proceduto ad effettuare verifiche sui passeggeri dei mezzi pubblici, in particolare in arrivo e partenza dall’autostazione delle autocorriere di viale Molza.Analogo servizio è stato condotto dagli operatori del Posto di Polizia Ferroviaria, che hanno svolto il controllo dei viaggiatori in stazione e a bordo dei treni sia regionali sia a lunga percorrenza.Sono state effettuate verifiche sulla regolarità dei green-pass base e rinforzati anche all’interno di tre esercizi pubblici del centro cittadino.Complessivamente sono state identificate 48 persone ed è stata elevata una sanzione un passeggero di un autobus di linea privo di certificazione verde.Nel pomeriggio l’Arma dei Carabinieri e la Polizia locale stanno effettuando ulteriori controlli in zona Crocetta e nei restanti Comuni della provincia, così come la Guardia di Finanza, impegnata nelle attività di verifica sul rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione del green pass nel Comune di Sassuolo.