Tragedia sul lavoro: cade da carrello elevatore, muore padre 44enne

Incidente sul lavoro mortale, la scorsa notte a Gatteo, nel Cesenate.Poco dopo le 2 un operaio di origine senegalese di 44 anni ha perso la vita cadendo dalle forche di un carrello elevatore, un muletto, in una azienda che si occupa imballaggi industriali.'Nella notte del 9 dicembre alle 2 del mattino è morto un giovane operaio sul luogo di lavoro. L'infortunio mortale è avvenuto presso l'azienda Orlandi a Gatteo e ha coinvolto tragicamente il nostro fratello Ndiaye Massamba - riporta il Si Cobas -. Di origine senegalese Massamba lavorava nel magazzino di Orlandi da circa 4 anni anche lui come tanti altri era emigrato in Italia in cerca di un futuro migliore. In questo periodo si stava preparando per andare in ferie al suo paese dove lascia moglie e 3 figli piccoli.Una notte gelida che ha ghiacciato il sangue di tutti noi quella in cui Massamba era salito sulle forche di un carrello elevatore, a circa 5/6 metri di altezza, per sistemare una serranda mobile che si era bloccata. Aveva freddo e per questo voleva chiudere quelle serrande bloccate. Arrivato fin sopra è scivolato e il violento impatto con il cemento del capannone gli è stato fatale'.'Un lavoratore modello, generoso e, sempre pronto ad aiutare il prossimo, così lo ricordano tutti i colleghi di lavoro. È ora di dire basta. Non possiamo e non vogliamo rincorrere altri morti sul lavoro in nome di un profitto che non si cura della salute e della sicurezza dei lavoratori e che considera la vita degli operai meno importante della merce che chiede loro di movimentare. Per tutti questi motivi, per Massamba, nel dolore e nella rabbia il Sindacato Si Cobas proclama immediata apertura dello stato di agitazione e sciopero immediato'.