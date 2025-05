Trovata morta nel reggiano: interrogato il compagno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





È di origine romena e si chiama Daniela Coman, la donna di 47 anni trovata morta in una casa di Correggio, dopo una segnalazione del suo ex compagno, un uomo residente a Sassuolo. È stato lui ad avvisare i carabinieri nella giornata di ieri: i militari hanno poi fatto irruzione nell'abitazione, dove hanno rinvenuto il cadavere. Secondo quanto si apprende dopo le prime ricostruzioni, il corpo non presenterebbe segni evidenti di violenza. Tutta ancora da chiarire, dunque, la dinamica che ha portato alla morte della 47enne originaria di Sassuolo: al momento, l'unica persona interrogata dalle forze dell'ordine risulta essere l'attuale convivente, un uomo di origine reggiana, che sarebbe ancora in stato di fermo preventivo presso la caserma dei carabinieri.

Il compagno, sentito dai carabinieri e dal pm Valentina Salvi, avrebbe fatto parziali ammissioni, ma non ci sono ancora conferme di un provvedimento emesso nei suoi confronti. Pare che Daniela Coman vivesse o almeno frequentasse la casa del nuovo compagno da circa un mese. Ieri sera quando i carabinieri sono andati a cercarla hanno dovuto forzare la porta, con l'aiuto dei vigili del fuoco. Mancava l'auto di lei, una Peugeot 206. Ed è stato grazie alla targa della macchina che nella notte è stato rintracciato anche il compagno sospettato, trovato nel Modenese in stato di alterazione. Quando è stato possibile, gli investigatori hanno iniziato a interrogarlo, per ricostruire i fatti e il contesto della relazione tra i due.