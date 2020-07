Ambulante cinese rientra dall'estero: vigili lo mettono in quarantena

Gli agenti della polizia municipale di Maranello sono intervenuti questa mattina presso il mercato settimanale di Pozza per far rispettare le misure anti-covid ad un commerciante ambulante appena rientrato dall’estero. L’esercente, di nazionalità cinese, dopo un periodo di assenza dal mercato aveva nuovamente allestito il suo banco, nonostante fosse atterrato solo poche ore prima, proveniente dalla suo Paese origine. A tutela della salute pubblica, e dopo aver effettuato le verifiche del caso, gli agenti maranellesi hanno dunque sollecitato il commerciante perché smontasse subito il proprio banco e tornasse nella sua abitazione per osservare il periodo di quarantena imposto dalle normative vigenti. L'esercente dovrà ora restare in isolamento domiciliare per 14 giorni: la sua situazione è stata segnalata alle autorità sanitarie.