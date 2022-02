'Animali maltrattati a Polinago: evitare vengano macellati'

Sul sequestro per maltrattamento degli animali nell'allevamento di Polinago nel modenese dove a novembre erano stati trovati bovini, maiali, pecore, capre e altri animali in condizioni pessime ( qui l'articolo con l'allarme dell'Oipa ), intervengono l'associazione Vita da Cani e la Rete dei santuari chiedendo di fermare le uccisioni.'Ci eravamo resi disponibili a trovare delle sistemazioni sia per i vitelli che per i maiali, per questo abbiamo collaborato con l'Ats ma poi, senza che nessuno ci avvisasse, mercoledì scorso i vitelli sono stati condotti al mattatoio – dice Sara d'Angelo, presidente delle associazioni -. I maiali sono ancora in vita, ma sappiamo che lunedì 7 febbraio anche loro saranno macellati. Anche per i maiali abbiamo presentato richiesta affinché non vengano uccisi, ma dalle istituzioni ancora non abbiamo risposte. Non possiamo accettare che animali maltrattati vengano condotti al mattatoio.