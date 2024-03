Assenza ambulanza Mirandola, Golinelli insiste: 'Interrogazione in Provincia'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

la risposta di Ausl all’assenza di un’ambulanza a Mirandola con infermiere in servizio il 27 marzo, interviene nuovamente il segretario provinciale Guglielmo Golinelli.'Come al solito l’ufficio stampa dell’Ausl non racconta la realtà dello stato attuale del servizio sanitario su Mirandola: una narrazione identica a quella del Partito Democratico. Basterebbe fare una verifica al Pronto Soccorso di Mirandola per avere la prova che chi mente in modo strumentale non è il sottoscritto che ha fonti certe, ma l’Ausl che continua imperterrito con una narrazione ben distante dalla realtà dei fatti'.'A disposizione del pronto soccorso di Mirandola ci sono attualmente 3 auto ambulanze con infermiere: 2 in servizio (una a Mirandola e una Finale) e una sostitutiva, disponibile in caso di guasti. Quella di Finale risulta ferma in officina da diverse settimane, e sostituita con quella “di scorta”.

Nella mattinata di mercoledì 27 marzo, l’autoambulanza del Pronto Soccorso di Mirandola si è guastata e il servizio di autoambulanza con infermiere è rimasto scoperto, come dichiarato correttamente con l’affermazione “assenza di un’ambulanza di servizio questa mattina all’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola”. Nessuno ha negato che il territorio fosse coperto dall’auto medica, o dall’ambulanza dei volontari di San Felice e da quella di San Prospero, come avviene quotidianamente, ma non dall’autoambulanza con infermiere del Santa Maria Bianca. Nel lasso di tempo in cui il 118 ha dovuto fornire l’autoambulanza sostitutiva, il territorio non è stato regolarmente coperto. Il mezzo infatti non è stato operativo per tutta la mattinata'.



'In merito, depositeremo un’interrogazione in Provincia: in questo modo non sarà più possibile nascondere la verità dietro a comunicati stampa falsi e strumentali: Ausl sarà tenuta a mettere nero su bianco che il servizio di autoambulanza con infermiere al Santa Maria Bianca nella mattinata di mercoledì 27 non era effettivamente operativo' - chiude Golinelli.