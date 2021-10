Bomporto, Chiara Bellini entra in Consiglio comunale

Nuovo ingresso nel Consiglio comunale di Bomporto. Chiara Bellini entra nel gruppo di maggioranza “Bomporto, Solara, Sorbara insieme” al posto di Brunetto Righi, che ha dovuto rassegnare le dimissioni per motivi personali.Alla prima esperienza amministrativa, Bellini, solarese di 27 anni, lavora come export sales assistant in una grande azienda di lavorazione di carni suine con sede a Castelnuovo Rangone, dopo gli studi accademici a Bologna e Mosca.La surroga del dimissionario Righi e il conseguente ingresso in Consiglio di Bellini sono state approvate nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 30 settembre; a surroga avvenuta, il sindaco Giovannini ha accolto Bellini augurandole buon lavoro e ringraziato il Consigliere uscente Righi per l’attività svolta in tutti questi anni: “Salutare il consigliere Brunetto Righi non è semplice: Brunetto è un pezzo di storia di questo Comune, un vero protagonista delle vicende del nostro territorio degli ultimi quarant’anni per quello che ha fatto, in Consiglio comunale e nei vari ruoli che ha ricoperto all’interno della nostra comunità, Protezione Civile innanzi a tutto. Come ha ripetuto tante volte lui stesso, entrò in Consiglio comunale che si discuteva del Vietnam; era il 1982 e da allora ne ha sempre fatto parte, ricoprendo anche i ruoli di Assessore, Vicesindaco, Capogruppo; Brunetto ha lavorato con e per cinque Sindaci, ma soprattutto per Bomporto e i suoi cittadini per 39 anni. A lui, quindi, va il più grande e sincero ringraziamento da parte di tutta la comunità, pe quanto ha donato di sé ai suoi concittadini”.