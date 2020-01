Bomporto, scatta l'Ora legale: ciclo di incontri

A Bomporto scatta l'Ora Legale. Domenica 16 febbraio si apre la rassegna di incontri promossa e organizzata dal Comune di Bomporto, in collaborazione con la onlus Rock No War, presso la Casa della Legalità “Ilaria Alpi” di Sorbara.

Il ciclo di appuntamenti è curato dal giornalista Pierluigi Senatore, che da anni si occupa di legalità e organizza eventi sul tema, e porterà a Sorbara magistrati, scrittori, giornalisti e altre personalità impegnate in prima linea nella lotta alle mafie e alla criminalità organizzata.

Con questa iniziativa l’amministrazione comunale intende rilanciare il progetto legato alla legalità nel territorio bomportese ed in particolare la struttura dedicata a “Ilaria Alpi”, costruita nel 2011 in risposta ad episodi preoccupanti che avevano acceso la sensibilità della cittadinanza.

“La rassegna ‘Ora Legale’ – spiega Angelo Giovannini, sindaco di Bomporto – apre una nuova stagione per la Casa della Legalità, un edificio dal grande valore simbolico al quale vogliamo dare nuova centralità, facendolo diventare, negli anni, un punto di riferimento a livello provinciale. Il ciclo darà l’opportunità a tanti bomportesi di incontrare e dialogare con alcuni dei protagonisti della vita politica e sociale del Paese, e si inserisce in un progetto più ampio legato alla lotta alla criminalità organizzata, al quale vogliamo dedicare impegno e risorse. Diffondere e tutelare la cultura della legalità è una delle sfide che ci siamo posti come Amministratori, l’idea è di coinvolgere altri soggetti in iniziative nuove e/o recuperare appuntamenti tradizionali lasciando la possibilità a tutti coloro che vogliono portare idee e proposte pertinenti di co-progettare e co-organizzare iniziative con l’Amministrazione”.

Il ciclo di incontri avrà inizio a metà febbraio e proseguirà sino a fine anno, ospitando a Sorbara veri protagonisti della ‘Legalità’; già fissati i primi quattro appuntamenti per febbraio, marzo e aprile, con nomi che non mancheranno di attirare un pubblico interessato e sensibile a questi temi. Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero.