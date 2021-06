Castelfranco, Gargano chiama in giunta ex vicepresidente Fondazione

Nuovo ingresso nella Giunta di Castelfranco Emilia: dopo l’uscita di Denis Bertoncelli , il sindaco Giovanni Gargano ha nominato Remo Mezzetti nuovo assessore al Patrimonio e alla Programmazione degli Investimenti, con delega a Villa Sorra e Turismo, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Mezzetti è stato per 10 anni nel cda della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e da sempre vicino all'ex vicepresidente Massimo Giusti.Ma ecco l'elenco completo degli incarichi da egli ricoperti:- Presidente USL 16 di Modena,- Amministratore delegato ospedale Riabilitativo di Montecatone (Imola),- Amministratore delegato Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo,- Consigliere Fondazione Cassa di Risparmio di Modena dal 2010/2015,- Vicepresidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (2015-2019),- Da luglio 2020 Componente Consiglio d’Amministrazione di ERT (Emilia Romagna Teatro Fondazione), incarico lasciato in questi giorni per incompatibilità alla luce della chiamata ricevuta per il nuovo incarico a Castelfranco Emilia.'L'ho scelto in quanto mi ha sempre detto che questa città gli ha sempre restituito di più di quello che lui ha dato, anche se non è assolutamente vero - scrive Gargano -. Sono assolutamente certo che grazie alle competenze e l'esperienza che accompagnano la figura dell'assessore Mezzetti riuscirà a dare un contributo fondamentale per raggiungere gli obbiettivi che ci siamo dati per migliorare questa città. Sono tanti gli anni dedicati a questa città e a tutto il territorio provinciale da Remo con diversi ruoli e funzioni autorevolissime. Ruoli e funzioni condotti sempre con grande abnegazione, serietà e con una sensibilità non comune'.