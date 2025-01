Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Concordia. Una donna di 82 anni, Bruna Vaccari, è deceduta dopo essere stata investita da un'automobile. L'uomo alla guida del mezzo non si è fermato per prestare soccorso. L'incidente è avvenuto in via per Novi, a poca distanza dalla abitazione della vittima. Inutile l'intervento dei sanitari accorsi sul posto: il corpo senza vita è stato recuperato direttamente dalle onoranze funebri. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri. Nessuno avrebbe assistito all'investimento e sono in corso indagini per stabilire la dinamica che ha portato alla morte della 82enne.