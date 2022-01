'Dimissioni sindaco Bomporto, manovra per riportare Borghi a palazzo'

'Una volta il Pd aveva il senso delle istituzioni. Le dimissioni si danno sentiti i capigruppo ed i consiglieri, non su Facebook. È una pagina nera per la politica provinciale e per le istituzioni locali. La riprova di una mancanza di rispetto per i cittadini senza precedenti. Non è una questione di forma, ma di merito'. Così in una nota il coordinatore provinciale di Forza Italia Pier Giulio Giacobazzi e il consigliere provinciale Antonio Platis commentano le dimissioni del sindaco di Bomporto Angelo Giovannini.'Abbondonare il Comune in questo momento di pandemia ed emergenza economica è da irresponsabili. Si rischia inoltre di perdere il ‘treno’ dei fondi PNRR e di far impantanare la macchina amministrativa. Oltre a gettare ulteriori ombre di opacità sulla vicenda dei fotovoltaici ‘spenti’ - chiudono i forzisti -. Da mesi il sindaco Giovannini aveva annunciato le dimissioni con ben altre motivazioni. Una parte del Pd si dice rivolesse l’ex sindaco Alberto Borghi alla guida del Comune, ma dopo questo teatrino sulle spalle di cittadini e imprese – siamo sicuri – che a Bomporto gli elettori apriranno gli occhi e non si fideranno più degli uomini di apparato del partitone'.