Elezioni Finale, la sinistra chiude a Poletti del Pd e rilancia Lugli

'Nell’avvicinarsi all’appuntamento elettorale Sinistra Civica e Articolo Uno hanno proposto alle forze progressiste di Finale Emilia e al M5s un documento programmatico per un’alleanza democratica, progressista ed ecologista. Mettiamo a disposizione del confronto con le altre forze politiche le proposte di candidato sindaco del capogruppo di Sinistra Civicae della segretaria di Rifondazione Comunista di Finale Emilia'. Con questa nota la sinistra dice di fatto 'no' al nome sul quale il Pd ha ormai deciso di puntare in vista delle elezioni di ottobre a Finale.Il Pd infatti sembra ormai orientato sul nome di, appoggiato anche dall'ex sindaco di Finaleil cui nome comunque continua a circolare con insistenza nonostante le smentite del diretto interessato.A questo punto il campo avverso al centrodestra potrebbe frastagliarsi in tre aree: quella più centrista del Pd con Poletti, quella della sinistra del già candidato Lugli e quella civica diIntanto in casa Lega-Forza Italia-Fdi sembra sempre più lontana una riconferma della candidatura dell'uscente Sandro Palazzi. Al suo posto salgono le quotazioni del giovane presidente del Consiglio comunale Paolo Saletti, già in lista con Palazzi nel 2016.