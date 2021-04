Elezioni a Finale: Palazzi tentenna, il Pd pure. E riecco Soragni

I giochi delle candidature in vista del voto a Finale Emilia sembravano ormai fatti con Sandro Palazzi ricandidato dalla Lega obtorto collo e con il Pd ripiegato su Marco Poletti, ma lo slittamento delle elezioni a ottobre causa Covid ha riaperto la partita. La Lega, nonostante la fiducia ufficialmente confermata all'uscente Palazzi, è infatti sempre più dubbiosa sul suo nome (tanto è vero che il sindaco uscente non ha ancora sciolto le riserve). Paradossalmente ora è proprio l'alleato-avversario Fratelli d'Italia il primo sponsor del sindaco leghista col sindaco di Ferrara Alan Fabbri e il deputato del Carroccio Guglielmo Golinelli che a Palazzi preferirebbero la capogruppo Agnese Zaghi.Specularmente in casa Pd il nome di Marco Poletti non scalda i cuori nè dei Dem nè dei possibili alleati (i civici di Benedetta Pincelli e Olao Guerra) e contemporaneamente sarebbe divisivo nei rapporti con la sinistra di Rifondazione e anche coi 5 Stelle, attualmente in campo con Mattia Veronesi.Ecco allora che in molti, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, stanno guardando alla figura dello storico sindaco Raimondo Soragni, il quale sinora si è sempre detto non disponibile a scendere in campo di nuovo e si è speso invece al fianco di Poletti.Ma le cose negli ultimi giorni sono cambiate, a partire dalle idee dell'ex primo cittadino che ha comunque mantenuto stretti contatti sia con la Lega che con la parte ex Margherita del Pd. Proprio questa mattina a Finale Emilia si è tenuta infatti una riunione tra alcuni imprenditori finalesi pronti a sostenere Soragni per dare - si dice - nuove certezze amministrative al Comune della Bassa. L'obiettivo è chiaro, puntare su un nome che a Finale ha vinto due volte le elezioni senza passare per il ballottaggio e che - a livello di carisma - appare decisamente più forte rispetto alle ipotesi sinora emerse.