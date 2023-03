Fdi attacca: 'Polizia locale Pavullo, carenze e disorganizzazione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A intervenire in questi termini sono Federica Galloni e Daniele Iseppi di Fratelli d’Italia Pavullo ().'Durante la stagione invernale, sono stati regolarmente chiamati agenti di Pavullo nei comuni della montagna, per far fronte ai flussi di turisti e sciatori.Questo a scapito del Comune capoluogo e della sicurezza dei suoi cittadini, che si vede pertanto privato di uno o più agenti sul suo territorio. Pavullo dovrebbe avere sempre 2 pattuglie ogni turno, una dedicata al centro e una alle frazioni: peccato che la seconda non l’abbia mai vista nessuno. Questo perché spesso i nostri agenti vengono inviati negli altri comuni, anche al di fuor del sub-ambito, a “tappare i buchi” degli altri. Per recarsi nel comune di assegnazione temporanea i nostri agenti non possono poi nemmeno utilizzare mezzi di servizio ma sono obbligati a recarsi con mezzi propri, senza rimborso delle spese sostenute - continuano Galloni e Iseppi -. Questi forse alcuni dei motivi per cui sia il Comune di Serramazzoni (il secondo Comune più popoloso dell'Unione) sia quello di Riolunato abbiano deciso di uscire dal Corpo Unico e tornare a gestire un servizio fondamentale in house e che dovrebbe far riflettere anche Pavullo.

In questi anni abbiamo assistito ad un costante depauperamento del servizio, soprattutto per quanto riguarda il controllo del territorio con una scopertura degli agenti dalle 19 di sera e in occasione delle più importanti manifestazioni estive quando concomitanti con altri comuni dell’Unione'.



'Cogliamo l’occasione per sottolineare come una pattuglia venga regolarmente assegnata al centro storico per la verifica delle infrazioni e dei pagamenti della sosta. A tal proposito si è in più sedi sollevata l’ipotesi di delegare tale compito a c.d accertatori della sosta, in modo da “liberare” la pattuglia e dedicarla a servizi che gli competono maggiormente, come il presidio del nostro territorio, ben più necessario. Infine, nella Convenzione Pavullo delega in toto all’Unione la gestione dell'organizzazione del Servizio e questo ha costituito un problema con la nomina del nuovo responsabile del Presidio di Pavullo, senza il preventivo coinvolgimento dei sindaci del sub-ambito Ci si aspettava, da un sindaco che in campagna elettorale prometteva barricate contro le ingiustizie, che le necessità di un capoluogo venissero avanzate da chi è anche assessore dell’Unione, mettendole nero su bianco in convenzione: invece il nulla assoluto - chiudono i due esponenti Fdi -. La legge 65/86, relativa all’ordinamento della Polizia Locale, è una legge vetusta che non tiene conto dell’evoluzione dei corpi di Polizia Locale, dei compiti oggi ad essi demandati, Per questo Fratelli d’Italia ha già presentato in Senato una proposta di legge sul tema, che partirà proprio dalla necessità di garantire uomini. Ma la sicurezza e soprattutto i servizi che Pavullo paga profumatamente (circa 700.000 euro) non solo non possono essere subordinati ad altri comuni che hanno sindaci in grado di alzare la voce nelle sedi opportune, ma anzi devono essere i migliori possibili'.