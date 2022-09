Finale, tribunale dispone dissequestro discarica. Delusione del sindaco

Il tribunale del Riesame ha disposto il dissequestro della discarica di Finale Emilia. Davanti a questa notizia il sindaco di Finale Claudio Poletti mostra tutto il proprio disappunto.Ricordiamo che a luglio la Regione Emilia Romagna ha confermato definitivamente l’inserimento della discarica di Finale Emilia come sito per lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti in regione e il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso presentato dal Comune confermando la decisione del Tar.“La notizia del dissequestro della discarica di Finale Emilia da parte del Tribunale del Riesame non ce l’aspettavamo. Siamo convinti ci fossero tutte le condizioni perché il sequestro dovesse essere confermato almeno fino al termine del procedimento penale in corso - afferma Poletti -. Per questo motivo ci stiamo già muovendo per opporci a questa decisione del Tribunale del Riesame, replicando in modo adeguato e convincente.'Ci attiveremo in tutte le sedi, dal punto di vista politico, legale e amministrativo, per muovere tutte le leve che potranno portarci all’annullamento della sentenza del Tribunale del Riesame che dissequestra la discarica. Siamo già al lavoro con i nostri legali per impedire la riapertura della discarica: finché non sarà chiara e definitiva la motivazione della futura sentenza relativa al procedimento penale, tutto deve rimanere bloccato - chiude Poletti -. A suo tempo abbiamo ottenuto un primo risultato importante, già in sede di definizione del piano regionale dei rifiuti, nel quale, è vero che l’impianto di Finale Emilia restava nella programmazione, ma veniva indicato anche che la sua attività risultava sospesa. Vogliamo che questa garanzia di blocco dell’attività resti confermata. Lavoreremo per avere al nostro fianco i cittadini e le associazioni del territorio e per muoverci unitariamente attivando qualsiasi procedimento di carattere amministrativo o giuridico per tutelare l’interesse della nostra comunità'.