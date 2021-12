Formigine, tabacchi e gioco: 6 esercizi controllati, una irregolarità

Commercio di tabacchi e rispetto delle regole nella gestione degli apparecchi per il gioco. Questo l'ambito di azione dei Carabinieri di Formigine in sinergia con gli operatori dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, di una una serie di controlli amministrativi agli esercizi pubblici, dove ove sono collocati apparecchi di gioco e rivendite di tabacchi.In particolare, nelle ultime ore sono state effettuate le verifiche presso 6 esercizi pubblici. Al termine degli accertamenti, è stata contestata un’irregolarità amministrativa nella gestione dell’attività di rivendita tabacchi.Nella circostanza, sono stati effettuati anche controlli sul rispetto della normativa anti-covid-19, mediante l’identificazione di 40 persone, constatando l’osservanza delle specifiche prescrizioni imposte dai provvedimenti del Governo.'L’attività - viene comunicato dal Comando provinciale dei Carabinieri - conferma la rilevanza del più ampio programma di controlli periodici che il Comando Provinciale Carabinieri di Modena e ADM Ufficio per l’Emilia Romagna hanno predisposto anche per l’anno prossimo, in ottemperanza al Protocollo d’Intesa tra l’Arma dei Carabinieri e l’Agenzia della Dogane e dei Monopoli, per lo sviluppo di specifiche sinergie'