Frassinoro, prima strisce poi asfalto? La Provincia: 'Solo 120 euro'

'A Frassinoro per garantire una maggiore sicurezza, nel corso dei lavori di fresatura e rifacimento dell'asfalto lungo la strada provinciale 32 all'altezza del centro abitato è stata verificata l'opportunità di estendere l'intervento a un tratto di alcune decine di metri di strada, dove di recente era stata rifatta la segnaletica orizzontale, con un costo di 120 euro; segnaletica che, nel tratto in questione, sarà rifatta nei prossimi giorni dagli addetti della Provincia'. Così la Provincia di Modena replica alle critiche mosse dalla Lega sulla scelta di procedere con la segnaletica orrizzontale una settimana prima di asfaltare rendendo dunque inutile l'intervento stesso.

