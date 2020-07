‘Follia a Frassinoro: prima si tracciano linee bianche poi si asfalta’

‘A Frassinoro prima si fanno le strisce bianche sulla strada poi, dopo una settimana si procede ad asfaltare. E’ questo il modo tragicomico con cui l’amministrazione comunale del sindaco Capelli, che ricordiamo sostenne Bonaccini in campagna elettorale dopo essere stato eletto anche coi voti della Lega, e la provincia di Modena a guida Pd col presidente Tomei si occupano della manutenzione e cura del territorio montano. I lavori di tracciatura della segnaletica orizzontale in centro, sulla provinciale 32, sono ovviamente stati vanificati dalla rimozione del vecchio asfalto e in questo modo si sono buttati alle ortiche i soldi dei cittadini e la credibilità delle istituzioni. Una vergogna che dimostra ancora una volta l’abbandono e il disinteresse in cui versa la Montagna da parte delle amministrazioni locali di centrosinistra'. Così il senatore Lega Stefano Corti.

'Siamo davvero di fronte a una politica al contrario che dà un pessimo esempio ai cittadini. A questo punto - aggiunge la consigliera provinciale Lega Simona Magnani - è doveroso andare fino in fondo a questa vicenda anche rendendo pubblici i costi sostenuti, dalla Provincia o dal Comune di Frassinoro, per la tracciatura delle linee stradali poi cancellate dopo appena sette giorni. Faccio presente che peraltro il Comune stesso con ordinanza del 13 luglio ha comunicato i lavori di asfaltatura. Sul tema presenterò una interrogazione in Provincia’.Da notare come già il 16 giugno con una nota la Provincia ( qui il link ) annunciava i lavori di asfaltatura a Frassinoro. 'La manutenzione stradale rappresenta una priorità soprattutto in questa fase di ripresa dove occorre garantire una mobilità sicura lungo una rete provinciale che è strategica per lo sviluppo dei territori, in modo particolare in montagna. Con questi lavori – aveva detto il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei – ripristiniamo le condizioni di massima sicurezza e miglioriamo la qualità del manto stradale nei tratti più degradati, ma per risolvere in modo strutturale tutte le necessità servono ulteriori risorse di cui non disponiamo, a causa dei tagli di questi ultimi anni, e che abbiamo chiesto al Governo e alla Regione'.