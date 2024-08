Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Intorno a mezzanotte ho parcheggiato l'auto in piazza Garibaldi a Mirandola e mentre scaricavo il mio segugio al guinzaglio un pitbull libero e senza museruola lo ha aggredito - spiega la donna -. Io mi sono buttata sul pitbull e gli ho aperto la bocca nel tentativo di salvare il mio cane'.Il salvataggio è andato a buon fine. Ma il segugio, Lilli, è rimasto seriamente ferito ed Eleonora è stata presa a morsi nel braccio.'Il proprietario del pitbull, un giovane marocchino è scappato, mentre alcuni ragazzi in piazza hanno chiamato l'ambulanza e il veterinario' - spiega. Al Pronto soccorso di Mirandola la 36enne è stata medicata e le sono state suturate le ferite dei morsi. Anche il segugio non è il pericolo di vita.'Questo pomeriggio ho denunciato il fatto alla polizia - spiega - per ora si tratta di una denuncia contro ignoti, ma il padrone del pitbull è conosciuto. Spero si possa far qualcosa per evitare il ripetersi di fatti simili'.