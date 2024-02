Mirandola, si dimette l'assessore Lodi: 'Candidatura Budri sbagliata nel metodo e nel merito'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non abbandono la speranza che ciò possa ancora avvenire, ma è chiaro che la contrarietà alla candidatura di Letizia Budri non mi consente oggi per coerenza di fare parte di questa giunta'.



Roberto Lodi, attuale assessore al bilancio del Comune di Mirandola, motiva così le dimissioni, formalizzate nella tarda mattinata di oggi, all'indomani della ufficializzazione della candidatura di Letizia Budri, attuale Vicesindaco e con delega anche alla ricostruzione, alla carica di sindaco. Sostenuto dalla Lega, che già esprimeva il sindaco e forza preponderante in una amministrazione praticamente monocolore, Noi Moderati, e Fratalli d'Italia, quest'ultima in contrasto con il gruppo mirandolese del partito rappresentato da Maria Grazia Zagnoli e, in consiglio comunale, dal consigliere Marian Lugli. Che avrebbero sostenuto la ricandidatura di Alberto Greco ma che in caso di mancata ricandidatura, come avvenuto, avevano proposto il nome di Mario Maretti.



Non si sa quali ora le mosse della rappresentanza mirandolese di Fratelli d'Italia che ieri, nella stessa conferenza stampa di presentazione della candidata Budri, per voce di Maria Grazia Zagnoli ha dichiarato di non appoggiarla. Ed è anche difficile prospettare una ricucitura che potrebbe avvenire soltanto con un ripensamento di Lega e Fratelli d'Italia rispetto alla candidatura della Budri. Per aprire di nuovo il tavolo. Anche perché lo stesso referente Lega nonché segretario provinciale del partito Guglielmo Golinelli, ha ribadito oggi ciò che aveva espresso nella conferenza stampa di ieri, ovvero che il nome di Letizia Budri 'è in assoluto il migliore'.

Rispetto alla scelta di Lodi di dimettersi Golinelli ribadisce: 'E' un amico, c'è stima reciproca, da lui nei miei confronti confermata dal fatto che per lui il candidato sindaco potrei essere stato io'. Lodi, dal canto suo, spera che la sintesi su un nome condiviso, si possa trovare. 'Se non è possibile, il mio passo l'ho già fatto. Che cosa farò? Il mio lavoro ce l'ho, ma le cose, come detto possono cambiare'. E conoscendo l'esperienza e la passione politica di Lodi le sorprese potrebbero arrivare presto.



