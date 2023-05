Mirandola, svuotato il punto nascite: altro che chiusura temporanea...

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A darne notizia è Guglielmo Golinelli, consigliere Comunale e segretario Lega Mirandola.'La cosa grave, e particolarmente deprecabile, riguarda il trasferimento delle attrezzature al “Ramazzini”: anche questa non è una novità e, come già successo in passato, quando vari strumenti donati dall'Associazione “La Nostra Mirandola” all’Ospedale Santa Maria Bianca - per la bassa modenese e per i suoi medici in servizio – finirono trasferiti senza alcuna comunicazione a Carpi. Non possiamo che dire, ai tre artefici di questa programmata chiusura un sonoro vergogna'.