Pavullo, 50enne arrestato per l'omicidio della moglie

Un cinquantenne di origini campane ma da sempre residente nel pavullese, risulta indagato per l’omicidio preterintenzionale della consorte, una casalinga 46enne deceduta nella serata del 1 ottobre 2020 durante il trasporto in ospedale.La notizia del delitto è stata data solo pochi minuti fa dai carabinieri del Nucleo Investigativo e della compagnia di Pavullo nel Frignano che ieri l'altro hanno arrestato l'uomo dando esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip Romito, su richiesta del procuratore Niccolini.Ulteriori dettagli sulla vicenda verranno resi noti domani.

