'Pavullo, sull'ospedale forti investimenti, chi lo nega dice il falso'

'Le voci di disinvestimento da parte dell'Ausl nei confronti dell'ospedale di Pavullo, sono assolutamente false. Siamo assolutamente convinti che le performance di questa comunità di professionisti dell'ospedale di Pavullo siano veramente eccellenti'.nel corso della visita mattutina all'ospedale di Pavullo, all'indomani della pubblicazione, su La Pressa, dei video con l'intervento e l'analisi critica sui servizi ospedalieri cancellati o ridotti nella struttura pavullese negli ultimi anni, svolta ai candidati sindaco dal presidente del Comitato per la difesa dell'ospedale Pavullo '95 Gaetano Vandelli. Analisi che, senza entrare nel merito ma in risposta alla denuncia di fondo relativa ad un disinvestimento nei confronti dell'ospedale che avrebbe portato alla riduzioni delle funzioni e delle prestazioni erogate, come falsità. 'Ho incontrato i professionisti dell'ospedale di Pavullo, struttura fondamentale per tutto il distretto' - ha affermato il Direttore Generale.'Ci ho tenuto a farlo per chiarire e ribadire il massimo impegno dell'azienda sanitaria nei confronti di questo presidio ospedaliero e per discutere con i professionisti che vi operano sul futuro dell'ospedale. Ho visitato anche il cantiere del nuovo pronto soccorso che si sta riorganizzando sulla base delle regole post-covid, e sono rimasto molto stupito sia dalla dedizione che i professionisti hanno nei confronti dell'ospedale e ai lavori stessi del Pronto Soccorso, impostati su criteri di modernità e sicurezza. Adeguamenti che hanno portato all'allungamento di qualche mese dei tempi per la consegna del cantiere che comunque è in buono stato di avanzamento rispetto ai nuovi criteri che sono necessari per garantire a tutti la massima sicurezza'Gi.Ga.