Ramazzini Carpi, operatori sanitari positivi: in corso diversi tamponi

In seguito alla positività di un operatore sanitario dell’Ospedale Ramazzini di Carpi riscontrata nei giorni scorsi, sono stati effettuati numerosi tamponi per verificare lo stato di salute dei suoi contatti stretti, anche in ambito lavorativo, che presentano sintomatologia suggestiva per infezione secondo le indicazioni ministeriali, al fine di individuare tutte le eventuali positività.

Dei risultati giunti finora, sono due quelli positivi relativi ad operatori sanitari, che sono già da alcuni giorni in isolamento domiciliare e in discrete condizioni di salute (sintomi lievi).

Già dalla scorsa settimana tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari all’interno dell’Ospedale di Carpi sono provvisti dei dispositivi di protezione individuale, a tutela della salute dei pazienti oltre che di sé stessi, come previsto dalle normative. “Si tratta di dispositivi che vengono distribuiti quotidianamente e misurati secondo le necessità di ciascun reparto, in una situazione che è straordinaria rispetto a quanto tutti siamo abituati a gestire – osserva Andrea Ziglio, direttore medico del Ramazzini –; preciso inoltre che è continua l’opera di sanificazione degli ambienti ospedalieri”.

Allo stesso tempo presso l’Ospedale e i Poliambulatori di Carpi sono stati attivati dei punti di accesso presidiati. Diversi gli obiettivi: innanzi tutto fornire informazioni a chi entra presso le sedi AUSL rispetto alla riduzione delle visite dei parenti nei reparti ospedalieri (già in atto da giorni), in accordo con la normativa regionale e nazionale; informarli riguardo alle visite specialistiche non urgenti temporaneamente sospese e alle prestazioni urgenti/non differibili mantenute; infine, diffondere l'utilizzo di gel alcolico per il lavaggio delle mani e le buone prassi per evitare il contagio.

I punti di accesso sono stati allestiti in particolare presso l'ingresso dell'Ospedale di via Molinari e presso i due ingressi del Poliambulatorio; sono gestiti da personale sanitario, oss, infermieri, e personale amministrativo; l'orario di attività dei punti informativi sarà dalle 7.30 alle 19.30 durante i giorni feriali, e il sabato mattina dalle 7.30 alle 13.30.