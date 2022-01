Ripresi fuori dal treno in corsa: 2 giovani sanzionati

Un 'gioco' pericoloso che poteva costare la vita e che ora è costato una sanzione che ricadrà sulle loro famiglie quello messo in autto da due ragazzi di 15 e 16 anni ripresi da due loro amici, nel dicembre scorso, mentre si sporgevano dal treno in corsa sulla tratta ferroviaria Sassuolo Reggio Emilia. Il filmato diventato virale ha fatto scattare la a denuncia-querela della società Tper e la conseguente indagine da parte Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna che ha ricostruito i fatti e identificato gli autori del gesto e delle immagini con il telefonino.Dagli accertamenti è emersa l'esatto luogo del pericoloso passaggio, nella tratta che va dalla rotonda situata in via Radici in Monte a Sassuolo (MO) alla fermata successiva di Veggia, distante circa 1,6 km, e il treno, il Regionale 90159.Gli autori del gesto sono stati identificati in due ragazzi di 15 e 16 anni iscritti presso Istituti scolastici nella città di Sassuolo soliti a raggiungere la scuola avvalendosi del trasporto ferroviario. Nei loro confronti sono state elevate contravvenzioni per violazione del Regolamento di Polizia Ferroviaria.Gli autori del video, invece, sono risultati essere due loro amici di maggiore età e per tutto quanto sopra è stata inoltrata al termine delle indagini segnalazione al competente Tribunale per i minorenni finalizzata ad accertare eventuali condotte penalmente rilevanti nonché a ricostruire il ruolo avuto nella vicenda da parte dei due maggiorenni.