Sassuolo, al via le Fiere di Ottobre

“Con la pandemia che ancora tiene sotto scacco la nostra vita quotidiana – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani - confermare le Fiere d’Ottobre è una scommessa, difficile quanto impegnativa, a maggior ragione in questa edizione che conta cinque settimane. Una scommessa che impone diversi cambiamenti rispetto al passato, maggiori controlli ed un modo diverso di godere spettacoli e manifestazioni. Noi, però, memori anche del buon risultato dello scorso anno quando la pandemia da Covid-19 era al suo apice, abbiamo deciso di farla questa scommessa: di puntare sul senso di responsabilità di ognuno di noi, sulla voglia che da sempre la nostra città ha di mettersi in mostra in un mese speciale come lo è Ottobre.”.“Una sfida nella sfida – aggiunge l’Assessore al Commercio Massimo Malagoli - riuscire ad organizzare momenti di festa, di cultura, di divertimento e di sano commercio in un periodo di emergenza, di attenzione. Le Fiere d’Ottobre, in quest’anno caratterizzato dall’emergenza Covid-19, non erano affatto scontate, ma la nostra città se le merita e grazie al lavoro di tutti sarà possibile viverle in sicurezza e nella consueta allegria. Una sfida che abbiamo colto con entusiasmo nella speranza di riuscire, ancora una volta, a fare ciò che è il nostro principale obiettivo: dare un buon servizio alla nostra città, grazie all’indispensabile collaborazione di commercianti ed associazioni, Forze dell’Ordine e dipendenti comunali, di Sgp. Un calendario di eventi che andrà ben oltre le cinque domeniche di Ottobre ma che punta ad estendere per tutti i giorni delle quattro settimane la magia delle Fiere, coinvolgendo ogni angolo ed ogni associazione della città.Il primo appuntamento è per domenica 3 ottobre, la “Féra di Curiàus” con un ricco programma.Vaccinazioni “in movimento”: il camper dell'AUSL alle Fiere d'Ottobre in via BattistiTiro con l’arco: prove aperte di tiro con l'arco con gli Arcieri Val Secchia, Campo di tiro con l’arco - Viale Ippolito Nievo (dietro alla piscina comunale) dalle ore 9:00 alle ore 12:00Rassegna di auto e moto, in viale XX Settembre tutto il giornoRassegna Fiere a Teatro - Curi_Osare: performance teatrale a cura di Quinta Parete in piazza Garibaldi nel pomeriggioCentra il canestro in piazza - Esibizione di minibasket, a cura di Pallacanestro Sassuolo in piazza Martiri Partigiani dalle ore 15:30Musica Sotto il Fontanazzo: WEN - Pink Floyd tribute band, a cura di JIMBAR in piazzale Roverella Ore 16:30Fiere in Musica - Concerto Corpo bandistico 'La Beneficenza', direttore Maestro Marco Stefani in piazzale Della Rosa alle 17, Prenotazioni su www.eventbrite.itUna strada d’artisti, a cura di Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni APS in vicolo ConceSpazio bimbi in piazza Libertà nel pomeriggioSpettacoli di strada, mercatini e negozi aperti con promozioni a Cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo Centro Storico - tutto il giornoL’Impresa al centro del villaggio, tavola rotonda sul ruolo dell’impresa all’interno della Comunità e della sua importanza sociale quale moltiplicatore e distributore di benessereA cura di Fondazione LS e Amici di Fondazione LS APS con il patrocinio del Comune di Sassuolo allo Sporting Club Sassuolo - via Vandelli 25 dalle ore 19:00 alle ore 20:15Cena di Beneficenza e Premio Sassoro 2021 - 1° edizione. Cena di raccolta fondi per Fondazione LS e Amici di Fondazione LS APS e per la mensa dei poveri di Modena Porta Aperta, con conferimento del premio Sassoro per l’impegno sociale a favore della Comunità Sporting Club Sassuolo - via Vandelli 25 alle ore 20:45