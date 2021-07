Schianto in A1 tra Modena e Reggio, muore ragazza di 23 anni

E' morta a 23 anni in ospedale a seguito delle ferite riportate in un incidente in autostrada avvenuto domenica pomeriggio sulla A1 tra Reggio e Modena. La vittima è Giada Giannone di Casalgrande. La ragazza era stata trasportata in condizioni gravissima con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma, ma è spirata nella notte tra domenica e lunedì.La giovane, istruttrice di zumba alla palestra New Life di Scandiano, era a bordo di una Peugeut 308 assieme al fidanzato, un ragazzo di Sassuolo, che era alla guida e a un'altra coppia (la sorella del fidanzato e il suo ragazzo), quando l'auto è stata tamponata da un Fiat Freemont condotto da un modenese ribaltandosi più volte a causa dell'impatto. Le due ragazze sono state sbalzate fuori dall'abitacolo. Giada non ce l'ha fatta, mentre l'amica di 17 anni ora è ricoverata all'ospedale di Baggiovara, i due ragazzi sono feriti lievemente.Giada lascia la mamma Antonietta Lepore, il padre Sandro, originario di Nardò e due fratelli di 19 e 12 anni.