Sequestro e violenza sessuale: in carcere 32enne carpigiano

Si trova in carcere da ieri pomeriggio il 32enne reggiano domiciliato a Carpi accusato di avere sequestrato e violentato una donna ( qui l'articolo ). L’intervento effettuato dai carabinieri il 16 febbraio nell’appartamento aveva permesso di fare una prima ricostruzione dei fatti. L'uomo aveva sequestrato una giovane donna romena, costringendola a salire sulla sua autovettura nonostante ella avesse cercato di allontanarsi, conducendola presso la sua abitazione, sottraendole il telefono cellulare, chiudendo la porta di casa chiave e trattenendola all’interno dell’appartamento contro la sua volontà.Nell'abitazione poi la aveva percossa e, puntandole al collo un coltello, l'aveva minacciata di morte se avesse urlato, colpendola con schiaffi cagionandole un trauma all’orecchio e contusioni multiple. Nelle minacce, per intimorire la donna sarebbe stata utilizzata anche una pistola finta. I carabinieri di Carpi, coordinati dalla Procura, hanno anche appurato fatti avvenuti in passato: la donna sarebbe stata anche costretta più volte a subire rapporti sessuali. L'uomo è accusato di sequestro di persona, minaccia, violenza sessuale e lesioni personali.

