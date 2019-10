Sindaco di Sassuolo: 'Addio Giorgio Squinzi, la città perde un amico'

E' una lettera da amico, prima ancora che da amministratore, qualla con cui il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ricorda Giorgio Squinzi, il patron del Sassuolo Calcio scomparso nella serata di ieri al termine di una lunga malattia.



La città di Sassuolo piange un amico, un grande sostenitore, un uomo che ha saputo trasformare un sogno in una splendida realtà regalandole palcoscenici prestigiosi, prima di lui assolutamente inimmaginabili.



Un grande uomo, prima ancora che un illuminato imprenditore da sempre legato alla nostra Sassuolo che, alcuni anni fa, gli ha concesso le chiavi della città. Ha saputo trasformare un Sassuolo con pochi tifosi e scarse speranze di salvezza in C2 in una squadra ammirata in tutto il mondo, la “seconda squadra” di molti italiani, con ambizioni di vertice in serie A. Ho avuto l’occasione di incontrarlo in piazza Garibaldi, in occasione della festa per la promozione in serie A e ci siamo ritrovati in occasione dell’inaugurazione (nella foto) di quello che è l’ultimo regalo che ha voluto fare a Sassuolo: quel Mapei Football Center che lega ancor di più il Sassuolo a Sassuolo, la squadra e la società alla città.



Mancherà a tutta Sassuolo che, in concomitanza con le esequie, osserverà una giornata di lutto cittadino. Alla sorella Laura alla moglie Adriana ed ai figli Marco e Veronica vanno le più sincere e sentite condoglianze a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città.



Gian Francesco Menani - sindaco di Sassuolo