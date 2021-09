Spacciatore, irregolare e senza fissa dimora, arrestato a Sassuolo

Nuovo arresto per spaccio, ieri pomeriggio, ad opera degli agenti della Polizia Locale di Sassuolo che hanno colto in flagranza H.T, classe 1999 di origini tunisine irregolare e senza fissa dimora.Nel corso di uno dei consueti controlli nei parchi cittadini, gli agenti hanno notato, su una panchina del parco Vistarino, l'uomo intento a consumare sostanza stupefacente.Durante i controlli gli agenti gli hanno sequestrato tre ovuli di cocaina e 7 confezioni di hashish già pronte per essere vendute, oltre a denaro contante presumibilmente frutto dell'attività di spaccio.L'uomo è quindi stato arrestato e, questa mattina, sarà processato per direttissima.