Green pass bimbi e 'colpa' dei genitori, da consigliere Pd parole orribili

Gent.ma Redazione,Ho letto martedì scorso quanto dichiarato in consiglio comunale di Modena da tal Vittorio Reggiani in quota Pd e non riesco da allora a trattenere il voltastomaco per quelle parole.A scanso di equivoci chi vi scrive proviene da una famiglia che per generazioni ha votato PCI, quello vero ante Bolognina, cosa a me allora non possibile in quanto alla mia prima votazione il PCI era ormai scomparso. La mia più recente votazione alle scorse regionali è stata per Stefano Bonaccini.Ciò detto, dopo due anni di delirio normativo posso solo constatare che i nostri (s)governanti hanno travalicato ogni limite di vergogna e di ricatto.'Le colpe dei padri non ricadano sui figli' dice il Deuteronomio, ma quale colpa in vero si può ascrivere a chi ha fatto una scelta, che scelta ancora resta tale in quanto non vigente obbligo, una delle due scelte possibili tra siero sì e siero no ognuna delle quali fatta in coscienza allo scopo di tutelare al meglio possibile i propri figli? Che è in nuce la ragione estrema dell’essere genitori.Questi signori così inclusivi, cosi accoglienti, così solidali, così non-divisivi, a loro dire di se stessi e verso tutti tranne che verso il proprio popolo, la propria gente in spregio persino della fascia di età più delicata e innocente.Se vogliono giocare a fare i cinesi mandino il Curriculum a Jinping Xi, ci faremo una ragione di questi ennesimi cervelli in fuga, probabilmente senza rimpiangere le loro anime.Chi vi scrive ha superGP e due figli piccoli non interessati da queste balordaggini, potrei dire che è un problema non mio, ma non ci riesco.Grazie per il vostro servizio di informazione, che non si limita a copiare i comunicati stampa governativi.Un cordiale saluto.