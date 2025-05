La crisi del Modena, sfogo Rivetti: 'Delusi e incazzati ma avanti con Mandelli'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





È una conferenza stampa che non lascia spazio a interpretazioni quella dell’amministratore delegato del Modena, Matteo Rivetti, convocata dopo la pesante battuta d’arresto della squadra nelle ultime due partite. Un momento di frustrazione, delusione e anche autocritica, ma con lo sguardo ancora rivolto agli ultimi impegni di stagione, anche se in una situazione ben lontana da quelle che sembrava prospettarsi fino a due incontri fa.



“Siamo estremamente delusi e incazzati,” ha esordito Rivetti, senza giri di parole. “Dispiace per i tifosi, che ci hanno seguito in massa nel derby al Braglia e anche a Carrara. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità: io per primo, poi il direttore, lo staff e i giocatori. Ma ora non è il tempo dei bilanci, serve solo pensare alle ultime due partite e onorare questa maglia.”



Il Modena si trova infatti in una situazione di classifica incerta, sicuramente non quella delle aspettative, della società e dei tifosi. Con i sogni playoff appesi a un filo e la salvezza non ancora matematica. Due sconfitte in quattro giorni hanno improvvisamente minato le certezze e soprattutto le speranze e gli obiettivi della società costruite nel corso della stagione. “In quattro giorni abbiamo compromesso tanto,” ha ammesso Rivetti, “ma nulla è ancora deciso. La squadra deve dimostrare di essere arrabbiata. Non possiamo mollare adesso.”Tra le domande più attese e prevedibili nella sala stampa dello stadio Bragla, quella sul futuro dell’allenatore Paolo Mandelli. E su questo punto, Rivetti ha voluto sgomberare il campo da dubbi: “Mandelli ha la nostra fiducia.

Lo ringraziamo perché ha preso la squadra in un momento molto delicato, si è messo subito a disposizione e fino a pochi giorni fa stavamo facendo un buon campionato. È stata una scelta giusta: tra gli allenatori subentrati in Serie B, è quello che sta facendo meglio, i numeri parlano per lui.”Il messaggio rivolto alla tifoseria è chiaro: unità e sostegno fino alla fine. “Capisco benissimo la loro delusione,” ha aggiunto l’ad gialloblù, “ma ora abbiamo bisogno che ci stiano vicino. Da Brescia arriveranno in tanti, ed è una sfida fondamentale. Se realtà come Sampdoria e Salernitana hanno ancora un pubblico che le spinge, anche noi meritiamo il nostro dodicesimo uomo.”Infine, una risposta secca a chi ha messo in dubbio l’impegno della società. “Non condivido che passi il messaggio di una società assente o senza ambizioni. Siamo sempre presenti, io e il presidente siamo qui tutte le settimane. Non parliamo spesso in pubblico, ma lavoriamo ogni giorno: è il nostro stile. La nostra ambizione non è mai mancata.”Il finale di stagione dirà se il Modena saprà rialzarsi. Per ora, dalla sala stampa arriva un messaggio forte: feriti sì, ma non arresi.