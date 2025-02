Eccellenza, Terre di Castelli batte Brescello ed entra in zona playoff

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sofferta vittoria per il Terre di Castelli 1907 al cospetto di una diretta concorrente per la rincorsa ai playoff. Ospiti che un po a sorpresa rinunciano per quasi tutta la partita a giocarsi apertamente la partita con undici giocatori sempre sotto la propria metà campo ad intasare gli spazi ed a lottare palla su palla. Primo tempo più volitivo da parte del Terre che già al 9’ si presenta dalle parti di Aimi con Iori lanciato sulla sinistra da Dembacaj, l’attaccante entra in area e scarica di prima intenzione ma il portiere ospite respinge e sulla respinta lo stesso Iori non c’entra lo specchio. Ancora il Terre al 20’ con una bella manovra sulla fascia destra dove Gargano arriva al cross perfetto per Iori che di testa mette a lato.

La difficoltà di trovare lo spazio el’idea per bucare la difesa ospite regna fino al 41’ quando e’ Scarlata ad avere la palla del vantaggio. Su un tiro dal limite respinge Aimi sui piedi dell’attaccante che spara a colpo sicuro ma è ancora il numero uno ospite a superarsi con una parata che però gli costerà l’infortunio. Prima della sostituzione però il Brescello crea l’unica e grande occasione del match. Palla sulla fascia sinistra per Truffelli, uscita fuori tempo di Dembacaj e cross in mezzo per Fiocchi che di testa mette alto una palla d’oro. Secondo tempo che riprende sullo stesso tema tattico con il Brescello che riesce sempre a chiudere ogni spazio e ad interrompere in ogni modo il gioco della squadra di casa.

Il primo sussulto arriva infatti al 75’ quando Scarlata si fa spazio dal limite e calcia un tiro che il neo entrato Giaroli non trattiene mettendo la sfera sui piedi di Bruno che incredibilmente non riesce a segnare. La partita che pare indirizzata verso il pareggio viene scossa dal cartellino rosso estratto dal direttore di gara a Fomov dopo una doppia ammonizione per gioco falloso. Il Terre ritrova la verve e dopo un minuto sblocca la gara con l’euro gol di capitan Giordano che controlla dal limite e scarica un sinistro incrociato nello scatolino. A nulla portano gli ultimi minuti di disperato forcing ospite, forse puniti dalla sorte per aver avuto un atteggiamento fin troppo rinunciatario.TERRE DI CASTELLI-BRESCELLO PICCARDO 1-0Reti: Giordano al 85’Terre di Castelli 1907: Gibertini 6, Gargano 5, Ben Driss 6,5 (dal 87’ Gozzi sv), Bruno 7, Dembacaj 6, Hajbi 6,5, Barbolini 6, Hasanaj 5,5 (dal 70’ Pigozzi 6), Iori 6 (dal 83’ Tzvetkov 6), Giordano 7,5, Scarlata 6,5 (dal 83’ Esposito 6). A disposizione: Venturelli, Gigli, Mondaini, Baldari, Nait. Allenatore: Fila (Domizzi squalificato)Brescello Piccardo: Aimi (dal 44’ Giaroli), Monica (dal 54’ Rizzi), Buffagni, Contini, Notari (dal 79’ Iaquinta), Barbetta, Fomov, Fiocchi (dal 54’ Mastaj), Truffelli, Cocconi, Zaccariello. A disposizione: Binini, Favelli, De Luca, Carra, Rossi. Allenatore: FontanaNote: Ammoniti: 24’ Dembacaj, 36’ Monica, 48’ Fomov, 83’ Rizzi, 93’ Giordano.Espulso: Fomov al 84’ per doppia ammonizione.Recupero: 2’ pt, 5’ st