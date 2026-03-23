Eccellenza, a Bobbio il Terre soffre nel primo tempo poi dilaga

Solo nella ripresa il Terre di Castelli si impone sulla modesta Bobbiese.

Già al 2’ la Bobbiese spaventa i quotati avversari con Leo Bongiorni, che si è visto respingere con i piedi da Gibertini un primo rasoterra ed ha poi concluso una seconda volta a lato da buona posizione. Al 7’ la prima di una serie di grandi parate di Ansaldi su Nait. Il portiere si deve ripetere al 22’ con un intervento d’istinto si Tzevetkov. Alla mezzora è però ancora Gibertini a fermare Erik Guglielmetti con una parata di piede. Ripresa che parte con lo stesso copione dei primi 45’ cioè con grande equilibrio, ma dopo una spettacolare parata in due tempi di Ansaldi su Tzvetkov, il Terre di Castelli passa con Nait, che approfitta di un grossolano errore di Tessera e si invola verso la porta segnando con un preciso diagonale. La Bobbiese prova a reagire ma 8’ dopo incassa il raddoppio con Tzvetkov che riprende da due passi una respinta di Ansaldi su colpo di testa dello stesso giocatore. Gli ingressi di Velardi e Colley non spostano gli equilibri di una gara virtualmente finita, anzi, nel finale la Bobbiese incassa anche il terzo gol per una sfortunata deviazione di Curti su cross dell’ex Carpaneto e Fiorenzuola, Alessandro Carrozza.

Il tabellino

BOBBIESE-TERRE DI CASTELLI 0-3

Bobbiese: Ansaldi, A. Guglielmetti, Tessera (38’ st Curti), Biolchi (38’ st Blanco), Balbo, Compaore (42’ st Kenzin) Cloralio (26’St Colley), Bongiorni, Scabini, Imprezzabile (26’ st Velardi), E. Guglielmetti. A disp. Isola, Metti, Gambazza, Russo. All. Bongiorni

Terre di Castelli: Gibertini, Gigli, Ceccarelli, Tzvetkov (32’ su Giuricich), Esposito, Palmiero, Guidotti (24’st Carrozza), Nait Janane, Mondaini, Dembacaj, Zironi (26’ st Azzi). A disp. Baraldi, Barbolini, Bruno, Maoch, vezzani e Giordano. All. Cattani (in panchina Ballotta).

Arbitro: Di Rocco di Pescara (assistenti Bayere di Piacenza e Tassi di FInale Emilia)

Reti: 12’ st Nait Janane, 20’ st Tzvetkov, 47’ st aut. Curti.

Note: giornata di sole, meno di un centinaio di spettatori; ammoniti: Zironi (T), Barbolini (T) e l’allenatore Bongiorni (B); extratime 0’+3’

Matteo Pierotti