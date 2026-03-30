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Eccellenza, il Terre di Castelli supera il Rolo e blinda i playoff

Eccellenza, il Terre di Castelli supera il Rolo e blinda i playoff

Il Terre batte un Rolo che non riesce più ad uscire dal tunnel della crisi e consolida la posizione playoff

2 minuti di lettura

Il Terre batte un Rolo che non riesce più ad uscire dal tunnel della crisi e consolida la posizione playoff. La prima occasione è per gli ospiti ma Gibertini è bravo a deviare il tiro ravvicinato di Petrosino. Al 15’ Zironi mette in area un bel pallone ma il colpo di testa di Tzvetkov non inquadra la porta. Al 19’ Corsi si libera bene in area ma il suo sinistro finisce tra le braccia di Grigoli. Al 33’ Ceccarelli colpisce in pieno il palo. Al 39’ Cofie ci prova dalla distanza: alto. Al 47’ Petrosino lavora un bel pallone sulla sinistra e mette al centro per Habib che da pochi passi non segna. Sul capovolgimento di fronte la partita si sblocca: Esposito entra in area e con un rasoterra di destro trafigge Grigoli. Nella ripresa, i ragazzi di Cattani spingono per raggiungere il raddoppio: al 53’ Nait per Esposito che non inquadra la porta. Al 57’ Giordano da buona posizione non impatta bene. Al 66’ bel gesto di fair play: Carrozza lanciato a rete butta fuori il pallone per soccorrere Ziliani steso a terra a causa di uno stiramento. Al 84’ il colpo di testa di Cofie viene deviato sopra la traversa da Gibertini. All'87’ il raddoppio di Barbolini che segna dopo una bella azione corale.

Il tabellino

TERRE DI CASTELLI-ROLO 2-0

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Zironi, Palmiero, Ceccarelli, Vezzani, Dembacaj, 46’ Barbolini (Guidotti), 58’ Giordano (Corsi), 72’ Azzi (Tzvetkov), 63’ Carrozza (Nait), 86’ Giuricich (Esposito). A disp.: Baraldi, Masoch, Mondaini, Bettelli. All. Cattani.

ROLO: Grigoli, 67’ Scarpato (Ziliani), Pipoli, Cofie, Lorenzi, 46’ Galli (Cabassa), Bassoli, 80' Bahi (Borghi), Habib, 63’ Puglisi (Sgrò), 85' Ioidice (Petrosino). A disp.: Auregli, Ferrari, Quitadamo, Ametta. All. Ferraboschi.

ARBITRO: Franceschi di Ferrara.

RETI: 47’ Esposito, 87’ Barbolini.

NOTE: Ammoniti: Cabassa, Ziliani.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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