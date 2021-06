Modena calcio, rinnovato il contratto al 41enne portiere Narciso

Il portiere Antonio Narciso, 41 anni a ottobre, sarà gialloblù fino al 30 giugno 2022. La conferma arriva dal Modena calcio. “Antonio è una persona dalle grandi doti umane – dice il direttore sportivo Davide Vaira – e questa sua caratteristica ci servirà tantissimo all’interno dello spogliatoio. Siamo soddisfatti e felici per la sua permanenza in maglia canarina”.“Alla fine sono contentissimo – sottolinea Narciso – perché do seguito a quanto immaginavo due anni fa quando sono tornato in gialloblù per finire la mia esperienza sul campo. Mi è stato chiesto di continuare a giocare, ringrazio la nuova proprietà e il direttore Vaira per questa opportunità. La mia famiglia è felice ed io insieme a loro. Non considero l’età anagrafica e fisicamente sto bene, mi auguro che quest’anno si possa arrivare dove tutti, club, giocatori e tifosi, desiderano di essere”.